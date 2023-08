ご覧頂きありがとうございます♪

#Baby を検索(*^^*)

他にもチャイルドシート出品しています。

格安で、とても良い状態のチャイルドシートをお探しの方は必見❢❢

当時の最高グレードのラクティアターンです。是非、ご検討宜しくお願い致します❀

最上位モデルのラクティアターン

ラグジュアTA エッグショックになります!!

■商品説明

・回転型ECE適合品

チャイルドシートの安全基準である新安全基準適合品です。

・らくらく操作

回転解除と操作レバーがひとつになっている「簡単ワンポイント操作レバー」。

片手でシートを回転させたり、リクライニング操作ができるので、乗せてから

降ろすまでの操作がらくらく。

ママにも赤ちゃんにも負担がかかりません。

・快適&サポート機能

多数のエアゲートで通気性をアップ、赤ちゃんに自然で安定した

姿勢を提供するインナークッション「ダッコシートα」など、

快適&サポート機能も充実しているので安心です。

■本体サイズ

対象年齢:新生児~4才頃(体重18Kg以下)

本体重量: 15.0kg

サイズ: W440×D625×H705mm(サポートレッグ含まず)

◎説明書あり(ラクティアターンではありませんが、姉妹シリーズ、ゼウスターンユーロの説明書を使い方は一緒なので、参考にお付けしています)

ベースカバーあり。

新生児クッション揃っていますので、

新生児からご利用可能です。

※状態は画像の通りとなっておりますので必ずご確認お願い致します♪

シートカバーは全てクリーニング済みです。

土台→レッグサポートも綺麗です。

本体は簡易的に除菌シートで拭き取りをしています。

ペット、喫煙者ありません。

少なからず、本体、レッグサポートには小さな設置により小さなキズ等はあるので、ご理解ください。

⚠【支払い〜受取連絡〜評価】を迅速にして頂ける方のみ購入をお願い致します

#回転式チャイルドシート

#日除け

#サンシェード付き

#新生児

#コンビ

#ラクティアターン

#出産準備

#出産

#チャイルドシート

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 やや傷や汚れあり

