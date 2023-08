閲覧頂きましてありがとうございます^ - ^

数回履きましたが、ほぼ新品に近い状態で

特に問題ないかと思います♪

宜しければご検討くださいm(_ _)m

[概要]

まさに、バスケ界とミュージック界を代表する一足で、Adidas Crazy BYW LVLは多芸多才なPharrell Williams(ファレル・ウィリアムズ)によりデザインされました。

90年代のAdidas FYWシリーズをインスピレーションに、Adidasが誇るBoostテクノロジーを使用し、「Boost You Wear」と名付けられた

ミッドソールは、革命的なデザイン。

クッション性優れたミッドソールとニットを使用したアッパーは、足を包み込み、雲の上に立っている様な履き心地を実感させ、足にやさしい仕上がりになっている。

- adidas Crazy BYW LVL X Pharrell Williams

- ニットをアッパーに、スゥエードと色鮮やかなTPUオーバーレイを使用

- 繊維をライニングに使用

- Boost™ ミッドソールポッド

- グリップ力、トラクションと耐久性強化されたラバーアウトソール

※ メーカー希望小売価格31320円

アディダス

adidas

レインボーカラー

ハイカット

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 やや傷や汚れあり

