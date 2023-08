ご覧いただきありがとうございます

DRAGON BALL Z

ドラゴンボール 悟空 ベジータ フィギュア

ドラゴンボールZ

一番くじ

ドラゴンボールEX

恐怖!!フリーザ軍

A賞 フリーザ フィギュア

一番くじ

ドラゴンボール

ギニュー特戦隊!!来襲

A賞 界王拳 孫悟空 フィギュア

B賞 ギニュー フィギュア

C賞 リクーム フィギュア

D賞 バータ フィギュア

E賞 ジース フィギュア

F賞 グルド フィギュア

ギニュー特戦隊全員とフリーザの

セット販売でございます。

ナメック星編では欠かすことの出来ない

フィギュアたちをセットでご用意しました

コンビニで当選してから、自宅で

暗所保管しております。

最安値かと思いますので、値下げ交渉は

無しでお願い申し上げます。

初期キズなどは、ご了承の上、ご購入

よろしくお願い申し上げます。

購入後、コメント無し、受け取り評価を

されない方のご購入はお断りいたします。

◾️新品未開封品

◾️非喫煙者 ペットなし

◾️メルカリ便発送

◾️暗所保管

人気タイトル···ドラゴンボール

フィギュア種類···完成品フィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございますDRAGON BALL ZドラゴンボールZ一番くじ ドラゴンボールEX恐怖!!フリーザ軍A賞 フリーザ フィギュア一番くじ ドラゴンボールギニュー特戦隊!!来襲A賞 界王拳 孫悟空 フィギュアB賞 ギニュー フィギュアC賞 リクーム フィギュアD賞 バータ フィギュアE賞 ジース フィギュアF賞 グルド フィギュアギニュー特戦隊全員とフリーザのセット販売でございます。ナメック星編では欠かすことの出来ないフィギュアたちをセットでご用意しましたコンビニで当選してから、自宅で暗所保管しております。最安値かと思いますので、値下げ交渉は無しでお願い申し上げます。初期キズなどは、ご了承の上、ご購入よろしくお願い申し上げます。購入後、コメント無し、受け取り評価をされない方のご購入はお断りいたします。◾️新品未開封品◾️非喫煙者 ペットなし◾️メルカリ便発送◾️暗所保管人気タイトル···ドラゴンボールフィギュア種類···完成品フィギュア

