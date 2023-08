【送料無料（一部地域を除く）】 Washington マンハッタンポーテージ SQ 限定 JR Backpack リュック/バックパック

⭐︎必ずプロフィールをご確認ください!⭐︎

プラダPRADA V136 リュック

⭐︎お知らせに表示されるのが鬱陶しいので、

購入意思が無い方、値下げ待ちのほしい物登録は

お断りします!⭐︎

●状態:

3年程前になんばパークスの直営店にて

購入しました。

型番はMP1220JRMVLLOGOで、

マンハッタンポーテージ直営店・正規店のみで

数量限定発売されたものになります。

通勤用として一年半程使用していましたが、

別のバッグを購入したため、

その後は室内保管していました。

それなりの使用感はありますが、

まだまだご使用いただけると思います。

背中側下部のメッシュ部分に3箇所程ダメージが

あります(8枚目画像参照)。

●サイズ:(公式オンラインストアより)

W:35.5cm(上部)

25cm(下部)

H:38cm

D:14cm

容量:約16ℓ

●その他、注意事項:

当方で気付かないダメージが無いとは

言い切れません。

あくまでも中古品ということをご理解の上、

ご検討ください。

※ 値下げはしませんので予め御了承ください。※

商品説明に上記記載をしているにも関わらず、

値下げ希望のコメントをされる方がいますが、

一切回答はしません。

商品説明を読んでいないものと判断し、

即コメントを削除したうえ、

即ブロックしますので、ご了承ください。

※無断キャンセル者が多いため、

コンビニ/ATM払いはお断りします。

クレジットカード等で即払いできる方のみ、

ご購入ください。※

他のフリマアプリでも出品していますので、

そちらで先に購入されればそちらを優先します。

商品の情報 ブランド マンハッタンポーテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

