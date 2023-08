商品名:ELLIOTT CLOCK イギリス製 石 置時計 手巻 ゼンマイ式 (3)

★付属品:画像をご確認下さい。(画像のものはすべてです)、確認してください。

★商品説明

中古品の為使用感、傷、汚れ、錆等がある場合が御座います。ご理解の上ご入札くださいませ。

動作確認済み、

裏側に黒いカバーは壊れました、

※譲り受けたお品になりますので、神経質な方、商品に完璧を求める方、中古品が不安な方の入札はご遠慮下さい。

現状品にて出品いたします、

★発送サイズ:80cm

★ 外観状態のランク:D

★外観状態のランクについて

NEW :::一度も使用されていない新品

美品:::キズや汚れが無い新品同様の中古品

USED A:::キズ・汚れ・使用感の少ない、程度の良い中古品

USED B:::小さなキズ・汚れが見られる、少し使用感のある中古品

USED C:::中・小キズや汚れなどが見られる、使用感のある中古品

USED D:::大・中キズや汚れなどが多い、かなり使用された中古品

USED E:::全体的な状態は非常に悪い中古品

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

