★お求めやすく価格改定★ Supreme 送料無料！ × LOW DUNK NIKE スニーカー

2回程度着用
NIKE DUNK LOW ケンタッキー リバース
箱あり
K@Zuu様専用
【新品・未使用】ターミネーター HIGH BLACK and Phantom
自宅保管ですので、完品ではありませんが、
【希少】NIKE LEBRON 17 RED CARPET ナイキ レブロン
大切に保管しているつもりです。
sangacio サンガッチョ にゅ イタリアカラー
返品、返金はお受け付け出来ませんので、
おまけ付 New balance×FRANCK MULLER 28.0cm
ご承諾下さい。
ピロ様専用
28 Nike Air Jordan 1 High Zoom CMFT 2 "P
ご覧頂き気に入って下さった方、
ニューバランス MR 993GL 正規品 メンズ グレー 26.5
よろしくお願い致します。
Jordan1 RETRO High Rookie of The Year
NIKE COURT FORCE LOW RYO THE SKYWALKER
ナイキ supreme jordan レブロン
Nike AIR FORCE 1 LOW LETRO 28.5 エアフォース1
カイリー ヤニス ジョーダン コービー
90s USA製 ヴィンテージ CONVERSE All star low
ケビン デュラント
サンガッチョ 千葉ロッテマリーンズ スニーカー
なども出品しています。
new balance M2002 RXD Gore-Tex ニューバランス
商品の情報
|商品のサイズ
|27cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
ナイキ エアマックス95 Se ブラック ブラック ホワイト W
ナイキ エアフォース 1 07 ロー AF1 DH7561-100 28.5
2回程度着用箱あり自宅保管ですので、完品ではありませんが、大切に保管しているつもりです。返品、返金はお受け付け出来ませんので、ご承諾下さい。ご覧頂き気に入って下さった方、よろしくお願い致します。ナイキ supreme jordan レブロンカイリー ヤニス ジョーダン コービーケビン デュラントなども出品しています。
商品の情報
|商品のサイズ
|27cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり