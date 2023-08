訳あり商品 旧東ドイツ軍【中綿キルティング フィールドジャケット】ユーロミリタリー メンズL ミリタリージャケット

古着を中心に販売しております。

旧東ドイツ軍【中綿キルティング フィールドジャケット】ユーロミリタリー メンズL

EURO ARMY 旧東ドイツ軍 実物【中綿 キルティング フィールドジャケット】ユーロミリタリー メンズL程

東西ドイツ統一以前、70~80年代に生産された東ドイツ軍のフィールドジャケット。

裏地は中綿キルティングで保温性も抜群!

フロントボタンは比翼仕立て。

肩にはワッペン付きで、実物ならではのアジのあるアイテムです◎

【サイズ】メンズL程(ボディ g50)

【カラー】オリーブ

【詳細サイズ】

肩幅 : 約 50cm

身幅 : 約 60cm

着丈 : 約 74cm

袖丈 : 約 58cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。

【コンディション】

・クリーニング済み。

・多少の使用感はありますが、目立つダメージのない良品です◎

※古着・ヴィンテージ品にご理解ある方、神経質な方はお控え下さい。新品とは違う微細で目立ちにくい汚れや微細な経年劣化はあらかじめご理解お願いします。

#ミリタリー

古着、古着mixがお好きな方に

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

