お知らせ ログイン 会員登録 出品
最終値下げ 《正規品保証》超希少 GUCCI マルチストーン リング リング

商品の説明

------------------------------------
きれい グッチ リング 指輪 21E13-174
✅全国送料無料で発送させて頂きます
サファイア ルビー 1.08ct ダイヤモンド Pt900 ダイヤ リング 指輪
✅匿名配送なので安心
Pt900 オパール V字 指輪
✅鑑定済みの正規品
◇ミルフローラ◇アレキサンドライト◇ダイヤモンド◇プラチナ Pt900◇リング◇
-------------------------------------
k18 ツイスト デザイン リング 11号

【鑑別書付き】カルティエ K18 トリニティリング #50 クラシック ダイヤ
希少なマルチカラーストーンリングです☆
ルチルクォーツ リング シルバー925刻印 新品仕上げサービス
あまり出回っていないデザインですので人と被りたくない方にオススメです！
ダイヤ1.0カラット　プラチナ製　ハーフエタニティリング　8.5号 保証書あり

豪華 K18 大粒 トパーズ 10×14mm 高級 リング 指輪 10号
ブランドショップにて購入しました。
パライバトルマリン&ダイヤモンドエタニティリング　pt950 8号

H.P. ルビーリング
3回程度の使用のみなので未使用に近い状態ですが
FENDI フェンディ リング 8AG930 6DM ピンクゴールド
神経質な方はご遠慮ください。
アガット ピンキーリング #5

Justin Davis リボンリング
もちろん正規品ですのでご安心ください！
tiffany サマセット　リング　メッシュ　廃盤　925 ティファニー　12号

フレッド　FRED リング 18Kピンクゴールド　ダイヤモンド　指輪　金
○サイズ:9号・XS
ティファニー TIFFANY＆CO. リング ナイフエッジ 7号 pt950
○付属品:特に無し
cartier k18yg マイヨンパンテール リング #51
カラー···ゴールド
ランバン　ファセットカットリング　PT950
カラー···ゴールド

ビジュマム　リング　セット

商品の情報

ブランドグッチ
商品の状態未使用に近い

宝石ルース 【巨大！規格外】名産地メキシコ産天然オパール21.445カラット鑑

4℃ k10 YG ダイヤモンド リング　　　　　　10号

ティファニー Tワン ナロー ダイヤ リング 750(PG) 3.7g 4.5号

424.K18/Pt900 指輪 D 0.50ct ダイヤモンドリング 8号

ダイヤ　ダイヤモンド　リング　指輪　K18

スタージュエリー　７号　ピンクトルマリンリング

カルティエ バレリーナ レディースのみ

pt900ブラックオパール2.22ct D0.24ct リング　鑑別書付き
------------------------------------✅全国送料無料で発送させて頂きます✅匿名配送なので安心✅鑑定済みの正規品-------------------------------------希少なマルチカラーストーンリングです☆ あまり出回っていないデザインですので人と被りたくない方にオススメです！ブランドショップにて購入しました。3回程度の使用のみなので未使用に近い状態ですが神経質な方はご遠慮ください。もちろん正規品ですのでご安心ください！○サイズ:9号・XS○付属品:特に無しカラー···ゴールドカラー···ゴールド

商品の情報

ブランドグッチ
商品の状態未使用に近い

最終値下げ 《正規品保証》超希少 GUCCI マルチストーン リング リング

6分钟前

最終値下げ 《正規品保証》超希少 GUCCI マルチストーン リング リング

¥54,900 ¥29,646

(税込) 送料込み
7
12
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

4f3bf05b37a5d

 1902

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

4f3bf05b37a5d
最終値下げ 《正規品保証》超希少 GUCCI マルチストーン リング リング 最終値下げ 《正規品保証》超希少 GUCCI マルチストーン リング リング
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 最終値下げ 《正規品保証》超希少 GUCCI マルチストーン リング リング
© www.inba.net, Inc.