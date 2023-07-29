最終値下げ 《正規品保証》超希少 GUCCI マルチストーン リング リング

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きれい グッチ リング 指輪 21E13-174

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サファイア ルビー 1.08ct ダイヤモンド Pt900 ダイヤ リング 指輪

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Pt900 オパール V字 指輪

✅鑑定済みの正規品

◇ミルフローラ◇アレキサンドライト◇ダイヤモンド◇プラチナ Pt900◇リング◇

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k18 ツイスト デザイン リング 11号



【鑑別書付き】カルティエ K18 トリニティリング #50 クラシック ダイヤ

希少なマルチカラーストーンリングです☆

ルチルクォーツ リング シルバー925刻印 新品仕上げサービス

あまり出回っていないデザインですので人と被りたくない方にオススメです！

ダイヤ1.0カラット プラチナ製 ハーフエタニティリング 8.5号 保証書あり



豪華 K18 大粒 トパーズ 10×14mm 高級 リング 指輪 10号

ブランドショップにて購入しました。

パライバトルマリン&ダイヤモンドエタニティリング pt950 8号



H.P. ルビーリング

3回程度の使用のみなので未使用に近い状態ですが

FENDI フェンディ リング 8AG930 6DM ピンクゴールド

神経質な方はご遠慮ください。

アガット ピンキーリング #5



Justin Davis リボンリング

もちろん正規品ですのでご安心ください！

tiffany サマセット リング メッシュ 廃盤 925 ティファニー 12号



フレッド FRED リング 18Kピンクゴールド ダイヤモンド 指輪 金

○サイズ:9号・XS

ティファニー TIFFANY＆CO. リング ナイフエッジ 7号 pt950

○付属品:特に無し

cartier k18yg マイヨンパンテール リング #51

カラー···ゴールド

ランバン ファセットカットリング PT950

カラー···ゴールド

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

------------------------------------✅全国送料無料で発送させて頂きます✅匿名配送なので安心✅鑑定済みの正規品-------------------------------------希少なマルチカラーストーンリングです☆ あまり出回っていないデザインですので人と被りたくない方にオススメです！ブランドショップにて購入しました。3回程度の使用のみなので未使用に近い状態ですが神経質な方はご遠慮ください。もちろん正規品ですのでご安心ください！○サイズ:9号・XS○付属品:特に無しカラー···ゴールドカラー···ゴールド

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

ビジュマム リング セット宝石ルース 【巨大！規格外】名産地メキシコ産天然オパール21.445カラット鑑4℃ k10 YG ダイヤモンド リング 10号ティファニー Tワン ナロー ダイヤ リング 750(PG) 3.7g 4.5号424.K18/Pt900 指輪 D 0.50ct ダイヤモンドリング 8号ダイヤ ダイヤモンド リング 指輪 K18スタージュエリー ７号 ピンクトルマリンリングカルティエ バレリーナ レディースのみpt900ブラックオパール2.22ct D0.24ct リング 鑑別書付き