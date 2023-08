かなり古いです。

乾電池ボックスに記載されているS/Nは174418です。

1)FM,MWは問題無く受信してます。

2)SWは韓国放送だと思うものは受信することは確認しました。地域によって異なると思うので、よくわからないのが正直なところです。

3)ライトは点灯します。メーターも反応してます。

4)アンテナはポップアップしますが、先端のロッドと2番目は、一度外れたため、一部分をカシメて固定します。(6番目写真ご参考に)

5)本体は比較的綺麗かと思いますが、写真でご確認ください。

6)カバーは付いてますが、そり返りがあります。写真をご覧ください。(1番目写真ご参考に)

7)ACアダプター、イヤホン、ストラップは付いていません。

8)新品購入ですが、ずっと家に置いていましたので、いろいろと経年劣化はしているかと思います。特に修理はしてませんので、メンテナンスができる方にご購入いただければとと思います。

よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

