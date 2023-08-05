バーゲンで Panasonic 加湿器 FE-KFU03-P(ピンク) 加湿器

1～2回程しか使用していないのでカルキ付着もなく、きれいな状態です。説明書と箱がない為違う箱で発送します。
【新品未使用品】カドー cado STEM620 HM-C620 ホワイト
SHARP HV-J30-A
パナソニック FE-KFU03-P（ピンク）
最新 Airdog moi エアドッグ 高性能 加湿器 モイ 新品
ブランド：Panasonic
［美品］空気清浄加湿器 SHARP KI-HX75 シャープ ki hx 75
加湿方式：気化式、ヒーターレス式
Panasonic 加湿器 FE-KFU03-P(ピンク)
加湿量：300.0 ml/h
プラズマクラスター加湿器 HV-R75-W 新品未使用
適用畳数（木造）：5.0 畳
【日曜まで限定お値下げ】Panasonic 気化式加湿機 FE-KXT07
適用畳数（鉄筋）：8.0 畳
【新品未使用品】カドー cado STEM620 HM-C620 ホワイト
タンク容量（L）：2.1 L
SHARP HV-J30-A
消費電力（W）：11.0 W
最新 Airdog moi エアドッグ 高性能 加湿器 モイ 新品
最大騒音値(db)：34 db
［美品］空気清浄加湿器 SHARP KI-HX75 シャープ ki hx 75
加湿器機能：自動運転 タイマー機能 除菌
Panasonic 加湿器 FE-KFU03-P(ピンク)
安全機能：チャイルドロック
プラズマクラスター加湿器 HV-R75-W 新品未使用
モーター種類：ACモーター
【日曜まで限定お値下げ】Panasonic 気化式加湿機 FE-KXT07
幅(mm)：305.0 mm
【新品未使用品】カドー cado STEM620 HM-C620 ホワイト
奥行き(mm)：190.0 mm
SHARP HV-J30-A
高さ(mm)：295.0 mm
最新 Airdog moi エアドッグ 高性能 加湿器 モイ 新品
コード長さ（m）：1.5 m
［美品］空気清浄加湿器 SHARP KI-HX75 シャープ ki hx 75
重量(kg)：3.1 kg
Panasonic 加湿器 FE-KFU03-P(ピンク)
色：ピンク系
プラズマクラスター加湿器 HV-R75-W 新品未使用
台数：1 台
【日曜まで限定お値下げ】Panasonic 気化式加湿機 FE-KXT07
【新品未使用品】カドー cado STEM620 HM-C620 ホワイト
#パナソニック
SHARP HV-J30-A
#Panasonic
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［美品］空気清浄加湿器 SHARP KI-HX75 シャープ ki hx 75
Panasonic 加湿器 FE-KFU03-P(ピンク)
プラズマクラスター加湿器 HV-R75-W 新品未使用
1～2回程しか使用していないのでカルキ付着もなく、きれいな状態です。説明書と箱がない為違う箱で発送します。パナソニック FE-KFU03-P（ピンク）ブランド：Panasonic加湿方式：気化式、ヒーターレス式加湿量：300.0 ml/h適用畳数（木造）：5.0 畳適用畳数（鉄筋）：8.0 畳タンク容量（L）：2.1 L消費電力（W）：11.0 W最大騒音値(db)：34 db加湿器機能：自動運転 タイマー機能 除菌安全機能：チャイルドロックモーター種類：ACモーター幅(mm)：305.0 mm奥行き(mm)：190.0 mm高さ(mm)：295.0 mmコード長さ（m）：1.5 m重量(kg)：3.1 kg色：ピンク系台数：1 台#パナソニック#Panasonic