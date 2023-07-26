優れた品質 UNDERCOVER フードコーチジャケット 2019SS サイズ3 ナイロンジャケット

2019年7月に販売された架空のロックバンドであるUNDERCOVER RECORDS「WEEKEND MONDAYS 」をデザインソースにしたフードコーチジャケットです。

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数回着用しましたが、目立った傷や汚れはなくまだまだ着て頂けます。

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定価 ¥41,800-(税込)

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素人採寸ですので多少の誤差があるばあいがあります。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2019年7月に販売された架空のロックバンドであるUNDERCOVER RECORDS「WEEKEND MONDAYS 」をデザインソースにしたフードコーチジャケットです。数回着用しましたが、目立った傷や汚れはなくまだまだ着て頂けます。定価 ¥41,800-(税込)UCW9203ポリエステル100%平置きで身幅58cm着丈72cm肩幅49cm袖丈63cm素人採寸ですので多少の誤差があるばあいがあります。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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