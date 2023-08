経典ブランド 新品同様ドルチェ&ガッバーナD&Gニット46スエットsロゴマニア2019ss長袖 ニット/セーター

[商品情報]

ブランド:ドルチェ&ガッバーナ

アイテム名:春夏秋物ロゴトリムニット

色:ネイビー×ブラック

サイズ:46 Sくらい

⇒肩幅41cm、身幅46cm、着丈69cm、袖丈70cmくらい誤差はご了承ください。

素材:バージンウール

使用回数:3回数時間着用後、クリーニングして保管しでした。経年変化はご理解ください。

クリーニング済みですのですぐにお召し頂けます。

その他、ご不明な点がありましたら、質問してください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 未使用に近い

