憧れ saluteサルート店舗限定プライム89GキャミソールL♥PU♥CTJ289♥ キャミソール

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワコール 商品の状態 新品、未使用

■Wacoal■ワコール■salute■サルート■店舗限定プライムグループ限定発売コレクション■89G■89グループ■キャミソール■サイズL●バスト86〜94cm■PUパープル■品番CTJ289■株式会社ワコール■紙タグ付き新品になります。●平安時代を舞台とした恋愛作品に想いを馳せたグループ。 貴族のまとう美しい十二単や、日本古来の花々をイメージし、絵巻物のような世界を表現。緻密で繊細なケミカルレースと花爛漫のアップリケ。 からだを飾る絢爛たるアートのような風格。#Wacoal#ワコール#salute#サルート#店舗限定#89G#89グループ#平安時代#平安貴族#平安絵巻#キャミソール#Lサイズ#PU#パープル#CTJ289迷いがございますのでお値下げ不可になります。

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