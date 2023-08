有名な高級ブランド ネストローブ 限定品☆未使用タグ付 リネン カシュクールワンピース フリル 和紙 カーディガン/ボレロ

○ブランド

○アイテム

【枚数限定】

リネン 和紙 フリル カシュクールワンピース

羽織り 上着 チュニック

○サイズ

FREE フリー

着丈 約108cm

裄丈 約55cm

身幅 約66cm

○カラー

黒 ブラック

BLACK

専用にしました。

○素材

麻 60%

分類外繊維 40%

(和紙)

☆自宅保管していた【枚数限定】タグ付き未使用品です。

☆そのまま羽織るだけでもオシャレ感がでますし、カシュクールにしてもOK!前を閉じたり、開けたりと気分に合わせて楽しんで着ていただけます♪

☆さりげないボリュームのフリルがとってもかわいいです♡

☆季節の変わり目に、空調対策に重宝するアイテム間違いなしです!

ホテル、飛行機、新幹線、旅行、トラベル、一人旅、週末旅、避暑地、夏休み、ビジネス、オフィス、ショッピング、軽量、自宅クリーニング

※タグ付き未使用品ですが、自宅保管商品でありますことをご理解の上ご購入をお願いいたします。

※ハンガーとネックレスは付属しません。

※ご不明点、ご相談等ございましたら、お気軽にコメントください。

レディース中心にメンズ、キッズも出品中

↓

#ruruの断捨離

まとめてのご購入でお値引きもさせて頂きます♪

Buyee

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···麻

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ネストローブ 商品の状態 新品、未使用

