世界にたったひとつ!<油絵のサイズ> F4号 33.4cmⅹ24.3cmサインあり(表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります 2019年制作 )【画法】最初にキャンバスの上にモザイク型に6色(黄、オレンジ、赤、黄緑、青、黒)を塗り、それを下地に絵を描きます。その下地の色がちらほら見え隠れし、それが効果を奏し魅力的な絵になっています。*女の子は ”蟻さん” からのイメージです◼ 額付きをご希望の場合は 【 メルカリ 油絵 F4-030819 】でご検索ください作家紹介 菅家令子(かんけりょうこ) 洋画家 創作写真家個展/展覧会ニューヨーク パリ,カンヌ / フランス ミュンヘン /ドイツ シカゴ ウイーン / オーストリア 東京 他出版物「写真集」 “ 女R-I ” 永久保存 近代美術館(MoMA) / ニューヨーク スミソニアン博物館 / ワシントン「絵本」" ん" (ポストカードとしても使える絵本)人物、犬猫、女の子、風景、静物 を描いた 洋画家・創作写真家 菅家令子によるポストカードブック 単行本 ハードカバー 64ページ 絵30ページ◼ 絵本ご希望の場合は【 メルカリ ん (ポストカード絵本)】でご検索ください#インテリア #モダン #おしゃれ #モダンアート #昭和、大正ロマン #郷愁 #癒し #妖艶 #魅惑的 #豪華 #高級感 #結婚祝い #プレゼント #出産祝い #新築祝い #建築祝い #猫好きな方 #犬好きな方 #お孫さんへのプレゼント #おじいちゃんおばあちゃんへのプレゼント #子供のころの思い出 #開店祝い #開業祝い

