新着商品 メチャカルハンディオート４キャス plus エッグショック combi ベビーカー

こちらはアップリカ マクラーレン ピジョンと並ぶ有名ブランド【コンビ】の大人気ベビーカー【メチャカルオート4キャス plus エッグショック】になります☆

ハイシートなのに軽量で操作性は抜群です★

多少の使用感はありますが比較的綺麗で、シートと新生児パッド類は全て殺菌洗濯済みなので届いてすぐにお使い頂けます☆

送料込みのこの機会に是非★

【商品説明】

●コンビの人気機種メチャカルハンディシリーズから進化したメチャカルハンディplusが登場。

●対面・背面のハンドル切替に連動して進行方向に対し常に前輪のキャスター(軸部)が自動で回転し、小回りがきいて行きたい方向に楽々行けます。

●マルチビッグサンシェードは足元まですっぽり包み込む大型幌で、降り注ぐ紫外線から赤ちゃんの肌を守ります。

●UV99%カット(コンビ調べ)&UPF50+( UPFとはどのくらい日焼けを防ぐかを示した値であり50+が最高値。)

●安心ハイシートは地面近くの熱やほこりからデリケートな赤ちゃんを遠ざけます。

●わずか4.9kgと歴代最軽量をさらに更新した新しいメチャカル。

●片手でスッと持てるので、階段も楽々上り下りできます。

●衝撃吸収素材エッグショックがデリケートな頭部をしっかりと守るので、安心してお出かけできます。

●近所へのお散歩から遠くへのおでかけまで、赤ちゃんはずっと快適です。

●座席の下に荷物が入るのでオモチャや水筒を入れれて便利です。

●ぐっすり眠れる170度フルリクライニング。

●安心の5点式シートベルト。

【注意】

説明書はコピーになります。

コメント中でも購入者様を優先致します。

他サイトにも出品中なので予告なく削除する事があります。

あくまで中古品なので神経質な方は購入をお控え下さい。

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

