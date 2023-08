アメリカのsupremeオンラインにて購入いたしました。正規品ですので、ご安心ください。

⭐素材;コットン100%

⭐カラー;ライトネイビー、Light Navy

⭐サイズ;1サイズ

⭐新品ですので、基本的にはお値下げ不可です。定形コメントは削除させていただく場合がございます。

この他にも、supreme商品や他ブランド商品などもお安く出品しております。タグからご覧ください♩

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

