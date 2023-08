大人気新品 旧東ドイツ軍【中綿キルティング フィールドジャケット】ユーロミリタリー メンズL ミリタリージャケット

古着を中心に販売しております。

バーバリーブラックレーベル ミリタリージャケット ノバチェック XL

東西ドイツ統一以前、70~80年代に生産された東ドイツ軍のフィールドジャケット。

裏地は中綿キルティングで保温性も抜群!

フロントボタンは比翼仕立て。

肩にはワッペン付きで、実物ならではのアジのあるアイテムです◎

【サイズ】メンズL程(ボディ g50)

【カラー】オリーブ

【詳細サイズ】

肩幅 : 約 50cm

身幅 : 約 60cm

着丈 : 約 74cm

袖丈 : 約 58cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。

【コンディション】

・クリーニング済み。

・多少の使用感はありますが、目立つダメージのない良品です◎

※古着・ヴィンテージ品にご理解ある方、神経質な方はお控え下さい。新品とは違う微細で目立ちにくい汚れや微細な経年劣化はあらかじめご理解お願いします。

★コメントなしの即決OKです。

★質問があればお気軽にコメントを♪

★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。

☆お得な【フォロー割引】しております☆

①「vintage 古着★monet★」をフォロー

②コメント欄にてフォローしたことをお伝え下さい

●10,000円以上→300円引き

ぜひご利用ください♪

※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。

#ミリタリー

古着、古着mixがお好きな方に

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

