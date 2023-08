人気の ママムー mamamoo ママム　moosical ブルーレイ bluray K-POP/アジア

mamamoo concert moosical curtain call

こちらBlu-ray Discになります。

内容は

ブルーレイディスク2枚、

フォトブック、パズル、トレカ8枚のフルセットです。

数回見て収納していました。中身は綺麗な状態です。DVDではありません返品できませんので、間違えないように購入してください。

字幕は韓国語、日本語、英語となっています。2枚めの画像を参考に鑑賞可能な方は購入お願いします。

即購入可能。

mamamoo ママムー ママム

ムンビョル ソラ フィイン ファサ

moosical bluray ブルーレイ DVD トレカ

solar wheein hwasa moonbyul

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

