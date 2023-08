adidas ATP 70’ フランス VENTEX社製

MADE IN FRANCE

ライトグレー×ワイン

サイズ L

着丈(背中襟下から裾まで)約68cm

身幅(脇下)約54cm

綺麗なカラーリングになります。

フランス製はやっぱりPRESTIL社のジップ!

YKKジップより希少です。

特筆すべき目立つキズ、汚れのない使用頻度の低い超美品です。

これから先永く愛用したい方に是非。

ジッパーの塗装剥げもわずかで開閉に問題はありません。

MADE IN USA

希少色 シルバー×ブルーグレー ラインはグレー

サイズ L

着丈(背中襟下から裾まで)約67cm

身幅(脇下)約60cm

薄汚れはあるかもしれませんが特筆すべき目立つ汚れ、

ダメージはございません。

生地もしっかりとしている美品です。

ATP特有の裏地の起毛も綺麗でジッパーの塗装ハゲは若干あるものの開閉に問題はありません。

独特の光沢がカッコイイです。

北海道、沖縄等の離島の場合は送料着払いにてお願い致します。

ATPを中心に他にも出品しておりますので宜しければ出品ページをご覧下さい。

まだ眠っているATPがありますので随時出品していく予定です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

