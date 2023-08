東京から発信するアクセサリーブランド&Youtuber。

1ROOM TOKYO(ワンルームトウキョウ)のアイテムになります。

他のアイテムも効率良くご覧になりたい方は‥

#1ROOMTOKYO ↑をクリック後【販売中のみ表示】の⬜︎にチェックを入れると出品中の商品のみ表示されます。

ご購入、コメントする際は是非プロフィールをご一読下さい。

アイテム説明

↓↓↓↓↓↓↓

「1ROOM TOKYO 5ピースネックレス」

ファッションYoutuberのなかむさんが89万円で購入し着用している、PIERRE HARDYがデザインした、フルモチーフとも呼ばれているネックレスをモチーフに1ROOM TOKYOが再現しました。

5つのモチーフをドッキングしたとても表情豊かななデザインに仕上がっております。

着ける向きによって雰囲気が変わります。

なかなかあのネックレスに似たようなデザインのアイテムは出回っておらず、探していた方も多いのではないでしょうか?

動画でもご紹介していますので、是非チェックてみて下さい(^^)!

⬛︎サイズはSMLの3つからお好きな長さを選べます。ご希望のサイズは購入してから取引連絡にてお伺いしますので、是非即ご購入下さい。

Sサイズ 全長約43cm 写真8枚目

Mサイズ 全長約48cm 写真9枚目

Lサイズ 全長約53cm 写真10枚目

※8.9枚目は、通常のシルバーカラーモデルで撮影、10枚目はエイジドモデルで撮影。

色 シルバー

重量 80g

素材 鉄、真鍮、合金

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

