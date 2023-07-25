満点の 参様専用 その他

ご観覧ありがとうございます。

Apple watch Hermes series3 38mm 本体＋付属品付き

Apple Watch Series 7 41mm GPS スターライトです。

Apple Watch 4 Hermesエルメス アップルウォッチ40mm

先月、イオシスでAランク品として購入しましたが、スマホを乗り換えるので出品します。

Apple Watch Series 4（GPS＋Cellularモデル）



【新品未開封】第2世代Apple Watch SE（GPSモデル）40mm

動作に不具合はなく、問題なく動作しています。バッテリー最大容量は99%です。

Panasonic コードレス電話機 RURURU



AppleWatch 4 本体＆ウォッチベルト×2本 箱付き

本体に傷はほぼありません。（画像2〜5枚目）画面にも光を当てても目立つ傷はありません。（画像6枚目）

Apple Watch 5 GPSモデル44mスペースグレイアルミニウムケース



Apple Watch 5 GPSモデル 本体 40mm

付属するバンドは純正のスポーツバンドです。使用感はほぼありません。また、おまけでAmazonで購入したサードパーティ製のバンドもおつけいたします。こちらも1回使用して以来、一度も使っていません。

【中古】AppleWatch Series4 GPS+Cellular 40mm



SONY ゲーミングギア XQZ−GG01

付属品は全て揃っております。

APPLE WATCH Series 5 40mm スペースグレイ

即購入OKです。多少の値下げ承ります。

［ちゃみすけ様専用]Apple Watch SE GPSモデル 44mm

よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご観覧ありがとうございます。Apple Watch Series 7 41mm GPS スターライトです。先月、イオシスでAランク品として購入しましたが、スマホを乗り換えるので出品します。動作に不具合はなく、問題なく動作しています。バッテリー最大容量は99%です。本体に傷はほぼありません。（画像2〜5枚目）画面にも光を当てても目立つ傷はありません。（画像6枚目）付属するバンドは純正のスポーツバンドです。使用感はほぼありません。また、おまけでAmazonで購入したサードパーティ製のバンドもおつけいたします。こちらも1回使用して以来、一度も使っていません。付属品は全て揃っております。即購入OKです。多少の値下げ承ります。よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Apple Watch専用 hermes レザーストラップ 45mm対応Apple Watch NikeSEApple Watch SE GPSモデル（第1世代）40mmアップルウォッチ エルメス 41 ナイロンベルト ローズ Apple WatchApple Watch 6 44mm GPS ブルーアルミニウムApple Watch6 40mm 本体充電器のみApple watch series6 stainless アップルウォッチ