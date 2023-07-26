【絶品】 Anker Soundcore Liberty4（ミッドナイトブラック）ＮＯ.1 イヤフォン

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ミッドナイトブラック
AirPods Pro 第2世代
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装着方式：左右分離型、完全独立型
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イヤホン、ヘッドホンタイプ：カナル型
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色：ブラック系
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ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス
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イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング ハイレゾ マイク 外音取り込み 音質調整 リモコン
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ワイヤレス規格：Bluetooth
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Bluetoothコーデック：LDAC AAC SBC
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駆動方式：ダイナミック型
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充電端子：USB Type-C Qi規格
新品未開封Apple AirPods MV7N2J/A➕ケース3個
充電時間：1.0 時間
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重量（g）：11.6 g
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タッチセンサーワイヤレスイヤフォン
タイプ...カナル型
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接続タイプ...ワイヤレス
【中古】Anker soundcore Liberty 4 Black
特徴...Bluetooth, ノイズキャンセリング, ハイレゾ, マイク, 防水、防滴, 完全ワイヤレス(左右分離型)
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新品、未開封！Anker soundcore liberty 4 ミッドナイトブラック装着方式：左右分離型、完全独立型イヤホン、ヘッドホンタイプ：カナル型色：ブラック系ワイヤレス/有線接続：ワイヤレスイヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング ハイレゾ マイク 外音取り込み 音質調整 リモコンワイヤレス規格：BluetoothBluetoothコーデック：LDAC AAC SBC駆動方式：ダイナミック型充電端子：USB Type-C Qi規格充電時間：1.0 時間重量（g）：11.6 gタイプ...カナル型接続タイプ...ワイヤレス特徴...Bluetooth, ノイズキャンセリング, ハイレゾ, マイク, 防水、防滴, 完全ワイヤレス(左右分離型)