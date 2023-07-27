お知らせ ログイン 会員登録 出品
2022高い素材 K18 ダイヤモンドリング 0.3ct 1.5g 12号 18金 指輪 リング

商品の説明

◎K18 YG
【newデザイン】高貴プリンセス　モアサナイト ダイヤ　リング　K18
◎メレダイヤリング
SWAROVSKI リング 特別価格
◎0.3ct
ミキモト　パール & ダイヤ　リング
◎12号
TRUSSARDI トラサルディ シルバー925 K18 リング
◎1.5g
【値下げ】ブルートパーズ　ダイヤモンド　シルバー　ヘイロー リング
◎ハーフエタニティ
★オールドマインカットダイヤモンドアンティークリング★
◎ 最大幅約4.1mm
【新品仕上げ済】ティファニー クラシック バンド リング【10646】
最小幅約1.5mm

フェスタリア Wish upon a star ダイヤ リング 0.183ct☆

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ピンクサファイア 1.26ct ダイヤモンド K18WG ダイヤ リング 指輪

1週間限定値下げ❗️スタージュエリーk18ムーンストーンピンキーリング

NO.4676 ✨M1117高級自然淡水白真珠リング　高品質

Wouters ＆ Hendrix ウッターズ＆ヘンドリックス ７連リング

COCOSHINIK☆ココシュニック　繊細なK10YGお洒落リング　uv

K18 お花のルビーリング
◎K18 YG◎メレダイヤリング◎0.3ct◎12号◎1.5g◎ハーフエタニティ◎ 最大幅約4.1mm 最小幅約1.5mm

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

2022高い素材 K18 ダイヤモンドリング 0.3ct 1.5g 12号 18金 指輪 リング

55分钟前

2022高い素材 K18 ダイヤモンドリング 0.3ct 1.5g 12号 18金 指輪 リング

¥24,000 ¥13,440

(税込) 送料込み
6
1
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

af4998d8e7f11

 1951

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (1)

af4998d8e7f11
2022高い素材 K18 ダイヤモンドリング 0.3ct 1.5g 12号 18金 指輪 リング 2022高い素材 K18 ダイヤモンドリング 0.3ct 1.5g 12号 18金 指輪 リング

☆定番人気☆ 【値下げ】カシケイイヤリング ピアス ブラウン

☆定番人気☆ 【値下げ】カシケイイヤリング ピアス ブラウン


ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 2022高い素材 K18 ダイヤモンドリング 0.3ct 1.5g 12号 18金 指輪 リング
© www.inba.net, Inc.