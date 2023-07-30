【SEAL限定商品】 FOX 値下げ中　メゾンキツネ HEAD キャメル スウェット スウェット

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キャメルのスウェットです。
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定価37,800円
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2度着用のみの美品です。
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サイズ感が合わなかったので出品します。
メゾンキツネ Maison kitsune
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カラー···ブラウン (キャメル)
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袖丈···長袖
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季節感···春、秋、冬
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|メゾンキツネ
|商品の状態
|未使用に近い
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あまりに売れないのでスーパー値下げしました。キャメルのスウェットです。定価37,800円2度着用のみの美品です。メゾンキツネ Maison kitsuneクルーネック ヘビーウェイトビッグシルエット スウェットBIG FOX EMBROIDERY REGULARSWEATメンズ レディース カラー···ブラウン (キャメル)袖丈···長袖季節感···春、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|メゾンキツネ
|商品の状態
|未使用に近い