売上実績NO.1 【最新Windows11】東芝/ノートパソコン/オフィス付き/SSD256GB ノートPC

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【☆値下げ☆】1TB/Corei3/NECノートパソコン/カメラ/初心者/学生

「検討しているけど、もう少し安くならないかな」など価格的な理由で購入を悩んでいる方は遠慮なくご相談ください。

Microsoft Surface Pro 5 1807 SIM 優良品



パナソニック レッツノート (Let's note) CF-RZ5

❤️7日間保証サービス❤️

【上位カスタム・美品】MacBookPro 15 2018

万が一動作不良や明らかに写真や説明文と違う場合は、速やかに【返品・返金対応】をさせていただきます。

高スペック/爆速4コア i7/メモリ16GB/SSD512GB/ノートパソコン

※詳細はプロフィール参照

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⭕️安心・設定済み商品！

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面倒な初期設定は不要。到着後直ぐに使用可能です！！

MacBook Air 13インチ 2017 8GB/256GB



MacBook Pro 2017 画面故障

⭕️安定した性能 8GBメモリ搭載！

NEC 中古美品パソコン i5/4GB/64ビット/2560*1440

ネットサーフィン、映画鑑賞、動画編集などスムーズに行なえます！！

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MSI クリエイターノートPC（Prestige-15-A10SC-025JP）

⭕️超高速SSD！

13インチMacBook Air (M1)新品未使用未開封

発熱が少なく、動作音が静か、それでいて壊れにくい正に一石三鳥！！

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Apple MacBook Air 2022 スターライト 13インチ M2

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Wi-Fi使えます。配線なく見た目もスッキリ！！

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⭕️15.6型ワイドモニター！

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文書作成（Word）・表計算（Excel）・プレゼン資料（PowerPoint）作成もできます✌

MacBook Air M2チップ 13.6インチ 色:ミッドナイト



MacBook Pro 13インチ M2

【型番・仕様】

VAIO/ノートパソコン/Windows11/メモリ8GB/SSD/カメラ付/白

☘️メーカー：東芝

すぐ使える✨大容量‼️薄型黒ノートパソコン！WEBカメラで在宅学習！初心者オススメ

☘️モデル：dynabook T75/DG

ジャンク MacBook Pro 13inch Early 2011

☘️プロセッサー：Core i7-7500U（2.70GHz）

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☘️メモリ：8GB

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☘️液晶サイズ：15.6型ワイド

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☘️ストレージの種類：SSD256GB（新品）

CHUWI GemiBook Pro 14inch 2160*1440高精細

☘️光学ドライブの種類：Blu-ray

【美品】大容量☘️初心者☘️設定済ノートパソコン☘️カメラ☘️Bluetooth

☘️OSの種類：Windows 11

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☘️WEBカメラの有無：あり

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【商品状態】

Apple Macbook Air 2017 モデル 13.3インチ A1466

☘️液晶の傷、線、ムラ：色ムラや傷などもなく綺麗な状態です。

超小型タブレットPC CF-RZ5ADDVS SSD Windows11

☘️キーボード（黄ばみ・不具合）：文字消え、かすれ無く、綺麗な状態です。

MacBook Retina 12inch Early 2015 12インチ

☘️本体の傷や黄ばみの具合： 天板、パームレストに擦れ傷、傷が複数箇所有ります。

13.3型 富士通 E736/P Celeron 4GB 500GB Win11

☘️バッテリーの使用可否：可（99%充電時、推定残り時間：5時間10分）

東芝 R63/J 8世代 i5 256G/SSD M.2 8G FHD パソコン



GALLERIA GCR2070RGF-QC RTX 2070 max-Q

【すぐ使える便利ソフト多数】

MacBook Pro 2012 充電器付き

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【付属品など】

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ACアダプター

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GTUNE i7 4800mq 2.7ghz 32gb GTX770M

【発送方法】

Win11 オフィス2021 Surface i5 8G M.2SSD256GB

らくらくメルカリ便（ヤマト運輸）

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梱包は、新品段ボールに入れてパソコン本体はプチプチ袋に包んで発送します。

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⚠注意事項

Ayutan♡様立ち上げ依頼品

☠バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

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