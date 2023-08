70sのUSA製AMERICAN OPTICAL SAFETYです。

極美品⭐️完売品 yuichi toyama YVR U-113 サングラス

アメリカンオプティカルと一目でわかるAOヒンジの人気のモデルです。

サングラス Jean Paul Gaultier ケース無し

比較的美品ですが、ビンテージになりますので多少の傷はご理解ください。

未使用 オークリー oo9222 サングラス クリスタルブラック ブループリズム



USS GIグラス米軍官給品USARMYウェリントンROMCO HALO

フレームには「American Optical 4 3/4」の刻印があり、サイドシールドのアタッチメントや穴もなく、普段使いに最適なモデルです。

【4月中値下げ】isseymiyake×金子眼鏡 PANT-V アイウェア

透かし文字の「AO」と記載されたオリジナルのレンズが入っております。

おかちゃん様専用

メガネとしても、サングラスにカスタムしてもお使い頂けるモデルです。

トムフォード バタフライ サングラス



Oliver Peoples オリバーピープルズ OV5004 Riley R

サイズ 48(サングラスにもオススメのサイズです。ブリッジ幅記載ありませんが、おそらく22かと思います。)

CHANEL シャネル サングラス ヴィンテージ y2k べっこう ケース付き

カラー グレー gray(人気のクリアフレームです)

eyevan 7285 140 800 シルバー

レンズ クリア(AOオリジナルのレンズです)

極美品 TOMFORD Ian-02 TF591



Christian Dior サングラス

この他にもボシュロム、アメリカンオプティカル等のビンテージサングラスも出品しています。

oliver peoples BRUNELLO CUCINELLI filu

↓ ↓ ↓

GENTLE MONSTER Her ジェントルモンスターサングラス新品未使用

#byseyewear

LUNOR ルノア Ⅱ J11 octagon アンティークゴールド

お問い合わせはお気軽にどうぞ。

ヒロ様専用 ジョーブレイカー(調光、ブラック)



ジャックマリーマージュ Jacques marie mage taos

bys eyewear

【ayame】RCN SUN

B&L

ゴルフ コンペ景品余り!レイバン サングラス RB4258-F 6166/13

ボシュロム

登坂広臣Gentle Monster ジェントルモンスター Rosy 01 OR

SHURON

RAYBAN RB2140F 901/64 グランメゾン東京 キムタク 木村拓哉

RAY BAN レイバン

EFFECTOR x BACKBONE BASIS エフェクターサングラス

白山眼鏡

RD09 フォーナインズ 999.9 美品 メンズ メガネ S-831T

金子眼鏡

サングラス トムフォード

julius

クラウンパントゥ フレームフランス 50s 芯なし frame france

TART OPTICAL タートオプティカル

DRAGON サングラス OPUS ドラゴン

arnel

正規良 希少 ドルチェ&ガッバーナ D&G ロゴサングラス黒 アイコン 付属有

uss

ギュパール05 guepard フレンチ レスカ GP05

moscot モスコット

SPIVVY スピビー メガネ 6564

lemtosh レムトッシュ

Ray Ban木村拓哉カラーWAYFARER RB2140F601SR5

50s 60s

No.1676メガネ Jean Paul GAULTIER【度数入り込み価格】

OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ

新品 GUCCIサングラス

blanc

美品 希少 Vuarnet ヴァルネ メンズ レディース サングラス

eyevan

新品未使用 OAKLEY MARS マーズ サングラス マイケルジョーダン

7285

サングラス OLIVER PEOPLES LURENE color362

bj

EYEVAN7285 765 Col.800

classic

EFFECTOR YUSAKU

native

新品 トムフォード TF931 FT931 01V メガネ サングラス

sons

ブラックフライ サングラス Vintage 90s 当時モノ ポーチ付き

wacko maria

ジュリアスタートオプティカルAR BlackWoodClear

ワコマリア

eyevan アイヴァン サングラス

windandsea

正規品 RayBannレイバン 木村拓哉さん着用 ラウンドメタル RB3447

ウィンダンシー

新品正規品 レイバン RX/RB5154 2000 クラブマスター ブルー

ネイバーフッド

EYEVAN E-0508

ダブルタップス wtaps

kazu様専用 オリバーピープルズ COFFEY メガネ 眼鏡

野村訓市

guepard 07 ギュパール 07 ウィスキー ブラウンレンズ

野村周平

B&L Ray-Ban 50周年記念 レイバン ビンテージ 希少

窪塚洋介

サンローランパリBOLD1/002サングラス

キムタク

良品 kearny サングラス ウェリントン カーニー 眼鏡 カラーレンズ

長瀬智也

guepard ギュパール gp-07 ウイスキー クリア

常田大希

OLIVER PEOPLES Cary Grant

山田蓮

専用 BOSTON CLUB とバディオプティカル2点

sorry a bootleg

stussy ステューシー NEIGABORHOOD eyewearサングラス

supreme シュプリーム

極美品 レア bolle(ボレー) 長渕剛さん 愛用 448番 サングラス

boys of summer

999.9 レディースメガネ

バイカーシェード

1970s Made in Japan vintage glasses

ゴーグル

ローデンストック R0114D

ミリタリー

セリーヌ サングラス ヴィンテージ

ウェリントン

ayame アヤメ octa 45 Ti シルバー

UV対策

Ray・Ban サングラス ブラック

culture bank カルチャーバンク

Ray-Ban メガネ / Wayfarer CLR 色:BROWN

キャンプ

新品 モンクレール ML0017 ML 0017 36L メガネ サングラス

damagedone

商品の情報 ブランド アメリカンオプティカル 商品の状態 やや傷や汚れあり

70sのUSA製AMERICAN OPTICAL SAFETYです。アメリカンオプティカルと一目でわかるAOヒンジの人気のモデルです。比較的美品ですが、ビンテージになりますので多少の傷はご理解ください。フレームには「American Optical 4 3/4」の刻印があり、サイドシールドのアタッチメントや穴もなく、普段使いに最適なモデルです。透かし文字の「AO」と記載されたオリジナルのレンズが入っております。メガネとしても、サングラスにカスタムしてもお使い頂けるモデルです。サイズ 48(サングラスにもオススメのサイズです。ブリッジ幅記載ありませんが、おそらく22かと思います。)カラー グレー gray(人気のクリアフレームです)レンズ クリア(AOオリジナルのレンズです)この他にもボシュロム、アメリカンオプティカル等のビンテージサングラスも出品しています。 ↓ ↓ ↓#byseyewearお問い合わせはお気軽にどうぞ。bys eyewearB&LボシュロムSHURONRAY BAN レイバン白山眼鏡金子眼鏡juliusTART OPTICAL タートオプティカルarnelussmoscot モスコットlemtosh レムトッシュ50s 60sOLIVER PEOPLES オリバーピープルズblanceyevan7285bjclassicnativesonswacko mariaワコマリアwindandseaウィンダンシーネイバーフッドダブルタップス wtaps野村訓市野村周平窪塚洋介キムタク長瀬智也常田大希山田蓮sorry a bootlegsupreme シュプリームboys of summerバイカーシェードゴーグルミリタリーウェリントンUV対策culture bank カルチャーバンクキャンプdamagedone

商品の情報 ブランド アメリカンオプティカル 商品の状態 やや傷や汚れあり

レイバン べっこう ブラウン クリア サングラス メガネ お洒落 帽子にデュアル/Djual セルロイド 眼鏡/サングラス CZ06366 オークリー OAKLEY エンデューロ スポーツサングラスブルガリ めがねフレーム WG18K金子眼鏡 洗練された斬新なブランドSPIVVY SP-1046 スピビー BL00s Y2K Nike sunglasses INTERCHANGEオークリー X-Metal BADMAN FerrariコレクションDARTS(ダーツ)サングラス 第1弾 Gackt プロデュース パープル