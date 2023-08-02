【NEW限定品】 closet.com様専用　lamaisondelyllis ハット

ご覧いただきありがとうございます！

【CHANEL】シルクプリントハット

昨年オンラインストアで購入し、すぐにタグを切りましたが、着用機会を逃し保管したままです:(

PRADAリナイロン バケットハット

もったいないので、被りたいなと思っていただける方にお譲りいただけたら思っております！

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ふんわり軽く畳んでの配送になりますのでご了承いただきますようお願いいたします。

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何かご質問、ご要望などありましたらお気軽にご相談ください！

Re-Nylon バケットハット M



BURBERRY ヴィンテージ チェック バケットハット

以下オンラインサイトより引用

【未使用】クラネ CLANE kijimatakayuki コラボ ハット



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SIZE:57cm、ブリム長さ8cm、クラウン高さ9cm、スカーフ巾15cm

PRADA プラダ バケットハット ノベルティ帽子

QUALITY:本体 天然草木(ラフィア)

CHANEL ハット ベルベット 新品 未使用 レシートあり タグ付き

スカーフ部分 ポリエステル100%

折りたためる麦わら帽子

MADE IN JAPAN

商品の情報 ブランド ラメゾンドリリス 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます！昨年オンラインストアで購入し、すぐにタグを切りましたが、着用機会を逃し保管したままです:(もったいないので、被りたいなと思っていただける方にお譲りいただけたら思っております！ふんわり軽く畳んでの配送になりますのでご了承いただきますようお願いいたします。何かご質問、ご要望などありましたらお気軽にご相談ください！以下オンラインサイトより引用SIZE:57cm、ブリム長さ8cm、クラウン高さ9cm、スカーフ巾15cmQUALITY:本体 天然草木(ラフィア) スカーフ部分 ポリエステル100%MADE IN JAPAN

商品の情報 ブランド ラメゾンドリリス 商品の状態 新品、未使用

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