中目黒のBEST PACKING STORE で購入致しました。即予約完売の希少品です。定番の形ではありますが20AWならではの最新のデザインとなっています。サイズはMですが比較的大きめなサイズとなっています。着用回数は3回程で目立った汚れはありません。出品者が調べたところ、同じもので現在出品されているものはございません。希少価値と状態の良さからこの価格で出品させていただきます。参考定価価格 ¥195800着丈75 / 身幅70 素人採寸なのでご了承ください。状態は良いですが、一度人の手に渡ったものですので、その点ご了承ください。神経質な方は御遠慮ください。何かご質問等ございましたらお気軽にコメントください。3/17 値下げ致しました。¥220,000→¥179,0003/22 値下げ致しました。¥179,000→¥139,000他の場所での販売も検討しているため、販売期間はあまり長くありません。よろしくお願い致します。【以下、ショップの説明文を転用させて頂きます。】上質なホワイトグースの羽毛を90%使用したダウンジャケットです。表地に光沢感のあるポリエステルを使用し、裏地には摩擦に強く、丈夫なポリアミドを使用しています。表地はマッドな質感のブラックで、裏地には黄色味がかったホワイトが使われていて裏地が見えた時にアクセントとなります。このカラーリングは今期ならではで、昨シーズンのダウンから変更した点です。軽く暖かな着心地にも関わらずしっかりと中綿が入っており、OAMCらしい丸みをおびたオーバーサイズシルエットです。首元にリブが付いています。通常のウールよりも毛が細くて柔らかく、肌触りの良いヴァージンウールを使用しています。内側に紐が二つ付いていてバックパックのように背負う事が出来、実用面も完備しています。外出時に室内などで脱いだ際に手荷物になるのを防ぐ事が出来ます。#OAMC#Jilsander#LukeMeier#Supreme#オーエーエムシー#ジルサンダー#ルークメイヤー#シュプリーム#oamc#jilsander#lukemeier#supreme

