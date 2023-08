最新のデザイン Effects Bondi Sick Overdrive As エフェクター

Bondi Effects Sick As Overdriveの出品です。

手押しで使用したため本体にキズは見受けられません。

真空管アンプとの相性に特化したクリーンブースター〜オーバードライブとしておすすめです。

元箱が付属します。

即購入歓迎

--

あらゆるプレイスタイルに追従するクリーンブースト&オーバードライブ

Sick As OverdriveはGainコントロールでオーバードライブとクリーンブーストのブレンドを調整する独特な回路構成。ギター本来の鳴りや、弦一本ごとの響きの明瞭さを一切失うことなくサウンドをドライブせることができます。極めて原音に忠実であり、オーバードライブを強めに設定しても 「音程」や「コード感」がしっかりと聴きとれるため、アンサンブルの中での存在感は抜群です。バランスの良い歪みはチューブアンプのように滑らかで最大限にナチュラル。またギターボリュームやピッキングの強弱に驚くほど追従します。

さらに2タイプのボイシングと、15dBのブーストとカットが行える2バンドEQを加えた事で、どんなギターや音楽のタイプにも対応できる柔軟性を持ち合わせています。

Bondi Effectsが目指した明確なコンセプトを、高い技術力で再現した「次のレベル」を目指したオーバードライブです。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

