2022人気の カタリスト 美品　cvtvlist クライビッチ　tee Tシャツ　CRY Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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ブラックのMでここまで状態の良い物は珍しいと思いますのでぜひ御検討お願い致します。
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カラー···ブラックCVTVLIST クライビッチTeeサイズM一度着用しただけですので、ヨレもシワもほぼない状態です。購入場所は心斎橋のロイヤルフラッシュになります。Mサイズが個人的には一番使いやすいサイズかと思います。ブラックのMでここまで状態の良い物は珍しいと思いますのでぜひ御検討お願い致します。質問等お気軽にお声掛けください。検索用cvtvlistCATALISTカタリストCTLS