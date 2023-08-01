経典 Christian Dior　Tシャツ　Dior　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

◆Christian DiorのTシャツ

【新品未使用】エルメス23春夏新作 ショートスリーブニット 38 ネイビー

◆未使用(自宅保管)

5071. CHANEL 金ボタン サマーニット リブトップス

◆カラーピンク

mama様専用 DOLCE&GABBANA サマーニット



yukayuka専用ページ

ハワイの正規店で購入しましたが

アルベロベロ Tシャツ

一度も着る事なく保管していました。とても可愛いです。

heaven by marcjacobs タンクトップ



RIN様専用です( *´艸)他の方は購入不可！！

今では稀少なお品かと思います。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 新品、未使用

◆Christian DiorのTシャツ◆未使用(自宅保管)◆カラーピンクハワイの正規店で購入しましたが一度も着る事なく保管していました。とても可愛いです。今では稀少なお品かと思います。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 新品、未使用

最終お値下げ♥モンクレール Tシャツ XL【美品】80s RATT ラット バンドTシャツ USA製 ロックT70年代～BOBMARLEYボブマーリーTシャツ★ヴィンテージ古着女子