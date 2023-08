【商品名】

【サイズ】

01(S相当)

肩幅 : 約37cm

身幅 : 約44cm

着丈 : 約58cm

袖丈 : 約52cm

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

【カラー】

画像参照

【状態】

中古。

クリーニング後、着用することなくクローゼットに閉まっていました。

目立つ傷などはございませんが、気に入ってよく着用していましたのでご理解の上ご購入お願い致します(*^-^*)

おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください!

他にも魅力的な古着をご用意いております^^

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。

■状態、画像、採寸について

*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド タトラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品名】【人気】 TATRAS ダウンジャケット フード付 アウター ネイビー スリム【ブランド・メーカー】TATRASタトラス阪急メンズ館で9万円くらいで購入したタトラスのダウンジャケット♡とても軽くて着心地は抜群♪スリムなシルエットでかっこいいです!!#マーガレットハウス↑クリックしてその他のアイテムもチェック【サイズ】01(S相当)肩幅 : 約37cm身幅 : 約44cm着丈 : 約58cm袖丈 : 約52cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。【カラー】画像参照【状態】中古。クリーニング後、着用することなくクローゼットに閉まっていました。目立つ傷などはございませんが、気に入ってよく着用していましたのでご理解の上ご購入お願い致します(*^-^*)おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください!他にも魅力的な古着をご用意いております^^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。■状態、画像、採寸について*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

