超格安価格 Cola Coca Leisure Set Sports Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

※ 購入前にコメントください。

ミハラヤスヒロのTシャツ Sサイズ

※発送までお時間頂きます。

(プロフィール参照)

商品名: Coca Cola Leisure Sports Set

カラー:black+black /white+black/begie+black

ブランド名: Coca Cola

T-shirtサイズ:

S:(着丈70/胸囲110/肩幅54/袖丈21)

M:(着丈72/胸囲114/肩幅56/袖丈21.5)

L:(着丈74/胸囲118/肩幅58/袖丈22)

XL:(着丈76/胸囲122/肩幅60/袖丈22.5)

XXL:(着丈78/胸囲126/肩幅62/袖丈23)

Pantsサイズ:

S:(ウエスト 67 / ヒップ 112 / 長さ 52)

M:(ウエスト 70 / ヒップ 116 / 長さ 53)

L:(ウエスト 73 / ヒップ 120 / 長さ 54)

XL:(ウエスト 76 / ヒップ 124 / 長さ 55)

XXL:(ウエスト 79 / ヒップ 128 / 長さ 56)

‼️以上のサイズ対応可能

下記、各種ストリートブランドの取り扱いございます。

AFGK A FEW GOOD KIDS (AFGK) アフューグッドキッズ

DONCARE ドンケア

Harsh and Cruel ハーシュアンドクルーエル

FREE WORLD ORDER

MAISON EMERALD メゾンエメラルド

SALUTE サルーテ

EVAE MOB エバモーブ

M.E.D.M(Mr. Enjoy. Da. Money)

ミスターエンジョイダマニー

COLDSTONE

TIWILLTANG

S45

OLDODER

VEIGENG

RTVG RETROVEGAS

FANOSTUDIOS

PCCVISION

AONE4SURE

CARTOONBOX

FLEXHOOD

↓↓↓当方の商品一覧は下記をクリックしてください\(^o^)/↓↓↓

当店Coca Cola の取り扱い↓

#SakuraCocaCola取り扱い一覧

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

