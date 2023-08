ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。

未使用に近い♡フェラガモ 6 1/2 23.5cm ネイビー 紺 フラット



アロエ @積極値下げ中専用

★商品説明★

ジルサンダー ストラップパンプス

【BRAND】YVES SAINT LAURENT PARIS VINTAGE イブ サンローラン パリ ヴィンテージ

【新品】ペリーコ パンプス グレー 35 TAXI 2158 ガラスレザー 希少



JIMMY CHOO LOVE100 Anthracite 35.5

【IETM】80s〜90s MADE IN ITALY イタリア製 サテン生地 ヒールパンプス 7 M ブラック アーカイブ

新品 Maison Margiela メゾンマルジェラTabi 足袋 バレエ36



めぐりん様専用 ペリーコ スエードパンプス 黒 サイズ35 袋、箱付き

【COLOR】ブラック 画像参照

グッチ レディース ウェッジソール サンダル パンプス GG ブラック 35



【値下げ】ルイヴィトン LOUISVITTON パドロックヒールパンプス 9cm

【SIZE】7 M(24位)

CHRISTIAN LOUBOUTIN パンプス



BABY, THE STARS SHINE BRIGHTストライプローズシューズ

【MATERIAL】サテン生地

プリティバレリーナ ELLA ブラック 37.5



ルイヴィトン LOUIS VUITTON ハイヒール37

【CONDITION】ヴィンテージの古い物ですので、使用感並びにサテン地に擦れ傷や経年により画像のようにリフトが劣化しておりましたので、外しております。外す際に少しヒールにダメージ傷がついております。ご自身で交換出来る方はご自身で、またお直し屋でリフト交換をされる方、前提でご検討下さい。ヴィンテージ品、保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。

Pellico/ペリーコ ANDREA 10



✨極美品✨ ペリーコ スエード ネイビー パンプス 24.5

【MEMO】YVES SAINT LAURENT PARIS VINTAGE イブサンローラン パリ ヴィンテージ 80s〜90s MADE IN ITALY イタリア製 サテン生地 ヒールパンプス 7 M ブラック アーカイブです。リフトを外しておりますので訳あり商品です。シンプルなデザインですので、オススメです。アーカイブ 送料込み

PIPPICHIC ピピシック パンプス 靴



PELLICO ペリーコ NEBI ネビ LUNETTA パンプス



【美品】Christian Louboutin ルブタン サイド リボン ヒール



極美品 MAISON EUREKA デザインスウェードパンプス ヒール

★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。

黒 エナメルパンプス



フェラガモ パンプス ヴァラリボン 最終値下げ

★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド イヴサンローラン 商品の状態 傷や汚れあり

