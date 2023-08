NIKE DUNK LOW RETRO チームグリーン

26cm

国内正規品 美中古 の出品になります。

購入先→sneakers

着用3回

スニーカーズにて購入しました。正規品の証拠としてこの商品の最後にあるsneakersの購入履歴と他の出品しているスニーカー見てもらえればわかります!ダンクはとても人気が高く偽物も出回っているので完全正規品をお探しの方に!3回着用し、その都度アフターメンテナンスをしていましたのでとても綺麗です。写真をご確認ください!結び目はダンクの×結び目にしてありますのでそのまま履いていただけます!

ちょうど一年前に発売されているのでこのサイズの中古自体珍しいと思います。

リストックも全然無く相場も上がってきており中古もなかなか市場に出てこない為、購入を考えの方はぜひご検討よろしくお願い致します。

質問、気になる点がありましたらコメント欄にてお願い致します。

bb

エグザンプル

イグザンプル

gby

godblessyou

ゴッドブレスユー

NIKE

ナイキ

Air Force1

エアフォース1

Air Jordan1

エアジョーダン1

Air Max1

エアマックス1

Air Max90

エアマックス90

Air Max97

エアマックス97

Air Max98

エアマックス98

Air Max720

エアマックス720

Air Max270

エアマックス270

DUNK

Dunk

DunkLow

ダンク

ダンクロー

EXAMPLE

エグザンプル

BB

supreme

シュプリーム

チャンピオン

Champion

コラボ

ノースフェイス

north face

バルトロ

マウンテンライト

ジョーダン

Jordan

アンディーフィーテッド

UNDEFEATED

yeezy

イージー

アンタークティカ

アディダス

adidas

ヌプシ

Nuptse

トラヴィススコット

travis scott

Girls Don't Cry

ガールズドントクライ

Human Made

Wasted Youth

Verdy

クロスボックスロゴ

パラノイズ

paranoise

スニ垢男子

今野

原口

奥山恭

askate

アスケート

チームグリーン

TeamGreen

チーグリ

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE DUNK LOW RETRO チームグリーン”Team Green”26cm国内正規品 美中古 の出品になります。購入先→sneakers着用3回スニーカーズにて購入しました。正規品の証拠としてこの商品の最後にあるsneakersの購入履歴と他の出品しているスニーカー見てもらえればわかります!ダンクはとても人気が高く偽物も出回っているので完全正規品をお探しの方に!3回着用し、その都度アフターメンテナンスをしていましたのでとても綺麗です。写真をご確認ください!結び目はダンクの×結び目にしてありますのでそのまま履いていただけます!ちょうど一年前に発売されているのでこのサイズの中古自体珍しいと思います。リストックも全然無く相場も上がってきており中古もなかなか市場に出てこない為、購入を考えの方はぜひご検討よろしくお願い致します。質問、気になる点がありましたらコメント欄にてお願い致します。bbエグザンプルイグザンプルgbygodblessyouゴッドブレスユーNIKEナイキAir Force1エアフォース1 Air Jordan1エアジョーダン1Air Max1エアマックス1Air Max90エアマックス90Air Max97エアマックス97Air Max98エアマックス98Air Max720エアマックス720Air Max270エアマックス270DUNKDunkDunkLowダンクダンクローEXAMPLEエグザンプルBBsupremeシュプリームチャンピオンChampionコラボノースフェイスnorth faceバルトロマウンテンライトジョーダンJordanアンディーフィーテッドUNDEFEATEDyeezyイージーアンタークティカアディダスadidasヌプシNuptseトラヴィススコットtravis scottGirls Don't CryガールズドントクライHuman MadeWasted YouthVerdyクロスボックスロゴパラノイズparanoiseスニ垢男子今野原口奥山恭askateアスケートチームグリーンTeamGreenチーグリ

