2023年4月OH・外装仕上済 希少 アンティーク SEIKO セイコー クロノグラフ デイデイト 6138-8000 自動巻 メンズサイズ 本物

国内販売店にて購入

ブランド SEIKO セイコー

品名 セイコー クロノグラフ デイデイト

型番 6138-8000

シリアル 1D****

文字盤色 シルバー *経年劣化

ケース径 40mm リューズ含まず

うでまわり 最大約19cm

メンズサイズ

自動巻

日差 +7秒 参考値

素材 ステンレス

社外ベルト

社外尾錠

2023年4月 オーバーホールおよび外装仕上げ済み

付属品なし

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 傷や汚れあり

2023年4月OH・外装仕上済 希少 アンティーク SEIKO セイコー クロノグラフ デイデイト 6138-8000 自動巻 メンズサイズ 本物国内販売店にて購入ブランド SEIKO セイコー品名 セイコー クロノグラフ デイデイト型番 6138-8000 シリアル 1D****文字盤色 シルバー *経年劣化ケース径 40mm リューズ含まずうでまわり 最大約19cmメンズサイズ自動巻日差 +7秒 参考値素材 ステンレス社外ベルト社外尾錠2023年4月 オーバーホールおよび外装仕上げ済み付属品なし

