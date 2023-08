MCM 袖 レザー スタジャン

定価 250,000円

カラー ネイビー×ブラック

サイズ M

着丈65cm

身幅55cm

袖がジッパーで取り外しできる2way仕様

ボディは着心地抜群のWool &Nylon 100% 、袖は柔らかくしなやかなラムレザーで、裏地は高級感のあるビビッドなデザイン。

見ての通り非常にカッコいいです。

女性でもオーバーサイズに、マニッシュなアクセントとしてユニセックスに◎

数回着用で美品。ハイブランド専門のクリーニング済み。

お気に入りのため迷いながらなので出品中にぜひ。

※ご購入者都合での返品、キャンセルは致しかねます。

コンビニ/ATMでのお支払いの場合、2日以内のご連絡、3日以内のお支払いでお願い致します。

※usedになりますのでご理解のある方からのご購入お待ちしています。

ボンバージャケット

アーカイブ

コムデギャルソン

Off-White

ジエダ

フェノメノン

ウィンダンシー

phenomenon

ジバンシー

コーチ

ジャンバー

BTS

オーラリー

TOGA

ファセッタズム

ヴィセトス

ルイ ヴィトン

エルメス

サンローラン

ボッテガ ヴェネタ

バーバリー

プラダ PRADA

ロエベ LOEWE

valentino

ドルチェ&ガッバーナ

バレンシアガBalenciaga

ディーゼルDIESEL

メゾン マルジェラMaison Margiela

クロムハーツChrome Hearts

ディオールオム

ジル サンダーJil Sander

ネペンテス

ニードルス

ネイバーフッド

バズリクソンズ

BEDWIN ベドウィン

レミレリーフ

アタッチメント

エヌハリウッド

VICTIM

visvim

A BATHING APE

ラファイエット

WTAPS

HUF ハフ

SOPHNET ソフネット

テンダーロイン

WACKO MARIA ワコマリア

ナンバーナイン

アンダーカバー

X-LARGE

MCM 袖 レザー スタジャン定価 250,000円カラー ネイビー×ブラックサイズ M着丈65cm身幅55cm袖がジッパーで取り外しできる2way仕様ボディは着心地抜群のWool &Nylon 100% 、袖は柔らかくしなやかなラムレザーで、裏地は高級感のあるビビッドなデザイン。見ての通り非常にカッコいいです。女性でもオーバーサイズに、マニッシュなアクセントとしてユニセックスに◎数回着用で美品。ハイブランド専門のクリーニング済み。お気に入りのため迷いながらなので出品中にぜひ。※ご購入者都合での返品、キャンセルは致しかねます。コンビニ/ATMでのお支払いの場合、2日以内のご連絡、3日以内のお支払いでお願い致します。※usedになりますのでご理解のある方からのご購入お待ちしています。ボンバージャケットアーカイブコムデギャルソンOff-White ジエダフェノメノンウィンダンシーphenomenonジバンシーコーチジャンバーBTSオーラリーTOGAファセッタズムヴィセトスルイ ヴィトンエルメスサンローランボッテガ ヴェネタバーバリープラダ PRADAロエベ LOEWEvalentinoドルチェ&ガッバーナバレンシアガBalenciagaディーゼルDIESELメゾン マルジェラMaison MargielaクロムハーツChrome Heartsディオールオムジル サンダーJil SanderネペンテスニードルスネイバーフッドバズリクソンズBEDWIN ベドウィンレミレリーフアタッチメントエヌハリウッドVICTIM visvim A BATHING APE ラファイエットWTAPS HUF ハフSOPHNET ソフネットテンダーロインWACKO MARIA ワコマリアナンバーナインアンダーカバーX-LARGE #MCM #アウター #スタジャン #ジャケット #ボンバージャケット #PRADA #louisvuitton #GUCCI #BALENCIAGA #unitedarrows #BEAMS #PRADA #CELINE #DIOR #coach #アーカイブ

