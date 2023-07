最新エルメス メゾンスペシャル　スラッシュデニム　38 ブラック デニム/ジーンズ

Fabric-

程よい厚みとタフさを兼ね備えたコットン100%の生地を使用しており、着こむほどに自身の体に馴染み愛着の生まれるアイテムとなります。

綺麗な色をお楽しみいただくために、洗濯機に入れる際は裏返しにし乾燥時には洗濯機から出した際にしわを伸ばしたうえで風通しの良い場所での陰干しがおススメ。

-Style‐

太もも部分のZIPの開閉でスラッシュデザインを楽しめるモード感が新鮮なデニムパンツ。

裾に向かって広がりのあるストンと落ちるワイドシルエット。

ハイウエストで腰周りをすっきり見せてくれて、特徴的なウエストデザインはタックインした際のポイントに。

タックインやショート丈トップスとの合わせで美脚効果もあり、カジュアルなシーンからモードな着こなしまで幅広くマッチするアイテムです。

サイドスラッシュデニム

サイズ 38

カラー BLACK

比較的全体的に綺麗ですが

タグのところが少し色かけしてます!

履いててそんなに目立たないと思うので

気にならない方ぜひ!

定価17600円

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

