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雑誌で紹介された ⭐︎【天然】アメジスト ペンダントトップ k18 9.2g ネックレス

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4℃ ヨンドシー 2012 ダイヤ ルビー ハート ネックレス ピンクゴールド

1930年頃　イギリス　存在感　大きい　グリーンカルセドニー
天然 アメジストのペンダントトップ です。
Lily&Co K14ダイヤモンドネックレス

未使用品　天然ダイヤモンド　0.40ct ネックレス　Pt900
石サイズ：約20x27.5x12mm
0.4ct D VS 3EX H&C プラチナ一粒ダイヤネックレス　天然
重さ:9.2g
PT850 プラチナ ネックレス 造幣局 ホールマーク 刻印 チェーン
ペンダントトップ素材：k18
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#天然石　#パワーストーン　#ネックレス　#リング　#ピアス　#ペンダント　#ブレスレット　#クォーツ　#アメジスト　#冷静

めめたん(๑´ڡ`๑)様　専用

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商品の状態新品、未使用

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人気商品につき、ご購入前必fずコメントをお願い致します。天然 アメジストのペンダントトップ です。石サイズ：約20x27.5x12mm重さ:9.2gペンダントトップ素材：k18*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneアメジスト*********************************#天然石　#パワーストーン　#ネックレス　#リング　#ピアス　#ペンダント　#ブレスレット　#クォーツ　#アメジスト　#冷静

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雑誌で紹介された ⭐︎【天然】アメジスト ペンダントトップ k18 9.2g ネックレス

13分钟前

雑誌で紹介された ⭐︎【天然】アメジスト ペンダントトップ k18 9.2g ネックレス

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