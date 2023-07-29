雑誌で紹介された ⭐︎【天然】アメジスト ペンダントトップ k18 9.2g ネックレス

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4℃ ヨンドシー 2012 ダイヤ ルビー ハート ネックレス ピンクゴールド
1930年頃 イギリス 存在感 大きい グリーンカルセドニー
天然 アメジストのペンダントトップ です。
Lily&Co K14ダイヤモンドネックレス
未使用品 天然ダイヤモンド 0.40ct ネックレス Pt900
石サイズ：約20x27.5x12mm
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重さ:9.2g
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ペンダントトップ素材：k18
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