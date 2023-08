70s 80s 名作 人気カラー ネイビー NAVY 100%COTTON VINTAGE AERO ZIP

ステッチスタンドブルゾン

BARACUTA バラクーダ 英国製 イギリス製

MADE IN ENGLAND AERO ジップ

SWING TOP スウィングトップ スイングトップ

デッドストックのような倉庫臭さや古着臭さなどなく

到着後はすぐに着用頂ける状態かと思います

本物にこだわる全ての方におすすめです

SIZE なし

36 S 相当

サイズ

身幅約53.5cm

脇下から袖先約53cm

着丈約63cm

BARACUTA

AERO ZIP

MADE IN ENGLAND

付属品は全て良好

袖先や裾リブなど多少の使用感はありますが良好

人気の綿100素材につき

リブ周りなどは使用感があり

擦れによる傷穴があります

ポケット周りやジップ付近など

多少の白く擦れた部分があります

このまますぐにでも着用頂けると思います

USED品ですが

コンディションはまだ良い方だと思います

多少の色褪せ感や袖周りの傷穴

また多少の擦れなどありますので

気になる方にはおすすめ出来ませんが

現行品にはない雰囲気があり

雰囲気重視の方には大変おすすめです

裏生地に破れなどはないと思います

他多少なりの薄汚れはご了承の上

ご確認下さい

念のためシミや汚れまたは小傷や織傷などは

ある前提でご検討下さい

USEDやVINTAGEにご理解ある方へ

即購入OK

他にもヴィンテージ 商品出品しております

アメリカものを中心に

デッドストックアイテムやレディース古着など

#MM_VINTAGE 是非ご覧下さい

宜しくお願いします

#vintage

#ビンテージ

#ヴィンテージ

#グローバーオール

#GLOVERALL

#MONTY

#BARACUTA

#old

#バラクータ

#スウィングトップ

#スイングトップ

#SWINGTOP

#菅田将暉

#菅田将暉着

#ダッフル

#ダッフルコート

#DUFFLE

#DUFFLECOAT

#MADEINENGLAND

#英国製

#モンティ

#古着

#人気

#紺

#名作

#名品

#g9

#ネイビー

#636

素材···コットン

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バラクータ 商品の状態 やや傷や汚れあり

70s 80s 名作 人気カラー ネイビー NAVY 100%COTTON VINTAGE AERO ZIPBARACUTA バラクーダ 英国製 イギリス製MADE IN ENGLAND AERO ジップSWING TOP スウィングトップ スイングトップデッドストックのような倉庫臭さや古着臭さなどなく到着後はすぐに着用頂ける状態かと思います本物にこだわる全ての方におすすめですSIZE なし36 S 相当サイズ身幅約53.5cm脇下から袖先約53cm着丈約63cmBARACUTAAERO ZIPMADE IN ENGLAND付属品は全て良好袖先や裾リブなど多少の使用感はありますが良好人気の綿100素材につきリブ周りなどは使用感があり擦れによる傷穴がありますポケット周りやジップ付近など多少の白く擦れた部分がありますこのまますぐにでも着用頂けると思いますUSED品ですがコンディションはまだ良い方だと思います多少の色褪せ感や袖周りの傷穴また多少の擦れなどありますので気になる方にはおすすめ出来ませんが現行品にはない雰囲気があり雰囲気重視の方には大変おすすめです裏生地に破れなどはないと思います他多少なりの薄汚れはご了承の上ご確認下さい念のためシミや汚れまたは小傷や織傷などはある前提でご検討下さいUSEDやVINTAGEにご理解ある方へ即購入OK他にもヴィンテージ 商品出品しておりますアメリカものを中心にデッドストックアイテムやレディース古着など#MM_VINTAGE 是非ご覧下さい宜しくお願いします#vintage#ビンテージ#ヴィンテージ#グローバーオール#GLOVERALL#MONTY#BARACUTA#old#バラクータ#スウィングトップ#スイングトップ#SWINGTOP#菅田将暉#菅田将暉着#ダッフル#ダッフルコート#DUFFLE#DUFFLECOAT#MADEINENGLAND#英国製#モンティ#古着#人気#紺#名作#名品#g9#ネイビー#636素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、秋、冬

