くらしを楽しむアイテム CHANEL ワイルドステッチ 美品 トートバッグ

ヴィンテージシャネル

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♦︎サイズ♦︎

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縦21㎝

KAWANISI KABAN （カワニシカバン）トートバッグ カーキ

横32.5㎝

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マチ11㎝

【MAURO GOVERNA】レザー ライトブルー シルバー金具A4トートバッグ

ショルダー紐38㎝

LOEWE ミニトート



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外側/オープンポケット x1

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内側/ファスナーポケット x1

スクールバッグ イーストボーイ EASTBOY ブラウン

オープンポケット x1

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♦︎色♦︎

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ブラック 黒

ラナイトランジット/トートバック



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♦︎シリアルナンバー♦︎

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あり

✨BONAVENTURA✨トートバッグ◆ノブレッサレザー◆ブラック



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♦︎素材♦︎

coach コーチ トートバッグ フィールドトート30

レザー（革）

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヴィンテージシャネルワイルドステッチ美品トートバッグ ハンドバッグ気に入っている為出品取り消す可能性あり。♦︎サイズ♦︎縦21㎝横32.5㎝マチ11㎝ショルダー紐38㎝外側/オープンポケット x1内側/ファスナーポケット x1オープンポケット x1♦︎色♦︎ブラック 黒♦︎シリアルナンバー♦︎あり♦︎素材♦︎レザー（革）

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★外側美品★ ルイヴィトン モノグラム サックプラ トートバッグ ヌメ革レザーBOTTEGA VENETA トートバッグ ショルダーバッグ⭐️未使用品 BEMBIEN カゴバッグ 定価27000円程⭐️美品 マイケルコース トートバッグ エミリア 黒 A4収納 大容量 レザー通勤未使用保管品 マイケルコース トートバッグ 2WAY 縦型 通勤 通学 a