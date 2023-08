新品未使用品ですが、展示品、保管品の為傷汚れがある場合ございます。

展示時の汚れございます。画像参照ください。

発送時、箱から出して発送する場合がございます。

箱潰れなどある場合がございます。

検品はしておりますが、見落としがある場合もございます。

カラー:ニンバスクラウド

参考価格:13,980円

サイズ:22.5㎝

メイン素材: スウェード

表地: スエード

ヒールのタイプ: フラット

留め具の種類: レースアップ

メーカー型番: U574RZ2D

性別タイプ: メンズ

原産国: ベトナム

おまとめ割ございます。

#天然スキン ブランド名(お調べしたいブランド) などでご検索ください。

商品の情報 商品のサイズ 17cm以上 ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

