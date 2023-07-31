激安先着 (未使用品)ジョンスメドレー　カーディガン＋タンクトップ カーディガン/ボレロ

未使用品で保存状態も良いです。

♦︎新品同様♦︎フェラガモ♦︎カーディガン

肌触りが柔らかくて、使いやすいと思います。

PLEATS PREASE カーディガン ボレロ



メタルボタン 総柄 ウール ノルディック ニット セーター カーディガン 古着

●サイズ

ドゥズィーエムクラス Shake codeショートカーディガン ベージュ

身幅 39cm

Bicolor Ribbon Mix Knit Cardigan

着丈 58cm

CLANE 3D FLOWER LACE CARDIGAN

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジョンスメドレー 商品の状態 新品、未使用

未使用品で保存状態も良いです。肌触りが柔らかくて、使いやすいと思います。●サイズ身幅 39cm着丈 58cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジョンスメドレー 商品の状態 新品、未使用

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