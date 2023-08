●ご覧頂きありがとうございます

80's アメリカ製 濃紺 W42 RUSTLER ブーツカット フレアデニム



● 使用上の細かなシワがあります

メンズ・レディースを問わないユニセックス品 男女兼用

●ブランド

Levi's silver Tab / リーバイス リーバイス シルバータブ

●カラー

インディゴブルー

●サイズ表記

W31

●サイズ詳細 (単位:cm)

全長約102㎝

ウエスト40㎝

股上約29㎝

股下約75㎝

わたり幅約33㎝

裾幅約21㎝

●古着 USED品

全体的に使用感あります!

元々のデザインかどうかわかりませんがペイント加工があります!

ぴょんこ様専用✨となりました。

裾部分に破れあり(10枚目画像掲載済み)

●古着に関しましては個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします

●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります

●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします

● 古着 トレンドアイテム など多数出品しております

#anon★フォロー割引あり★複数割引あり

宜しければご覧下さい♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

