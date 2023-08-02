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リアル Apple AirPods Pro 第2世代　新品未使用未開封 イヤフォン

商品の説明

2023年6月26日にケーズデンキ店頭にて購入しました。
Apple AirPods proエアーポッズ 第2世代
外箱に多少の汚れやホコリ付着あり。
ロジクール gfits 　成型済み
購入時のレシート、メーカー保証書添付用レシートは全て同封します。
個人出品Apple AirPods Pro MWP22J/A 第一世代

［ご購入お約束のお品］seeaudio bravery 赤＋リケーブル
Apple AirPods Pro
Bang&Olufsen B&O Beoplay E8 第3世代　グレー
第2世代 第二世代 2ndgeneration
水月雨 Liebesleid MoonDrop 生産終了
正規品
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JBL TOUR PRO 2 ノイズキャンセリング 完全ワイヤレスイヤホン
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Monster beats pro red

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人気モデル···AirPods Pro

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商品の情報

ブランドアップル
商品の状態新品、未使用

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2023年6月26日にケーズデンキ店頭にて購入しました。外箱に多少の汚れやホコリ付着あり。購入時のレシート、メーカー保証書添付用レシートは全て同封します。Apple AirPods Pro第2世代 第二世代 2ndgeneration正規品人気モデル···AirPods 第2世代人気モデル···AirPods Pro

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ブランドアップル
商品の状態新品、未使用

リアル Apple AirPods Pro 第2世代　新品未使用未開封 イヤフォン

39分钟前

リアル Apple AirPods Pro 第2世代　新品未使用未開封 イヤフォン

¥31,000 ¥17,670

(税込) 送料込み
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