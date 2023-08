【送料無料（一部地域を除く）】 〈WOMEN〉ARC'TERYX × BEAMS / 別注 Beta Jackt ジャンパー/ブルゾン

新品・未使用です☆

ユニクロ +J シルクブレンドオーバーサイズパーカー

迅速丁寧な配送も価格の内と考えています(^^)

レディスのSは非常に貴重です!

プロダクトコンセプト“Boro(ボロ)”

日本の伝統的な手仕事 “Boro(ボロ)”。布や衣類を長持ちさせる方法として、また東北地方の厳しい冬の寒さを凌ぐため、古くから受け継がれてきた布をはぎ合わせる技法。この“Boro”独特のパッチワークのテクスチャーと、伝統的染色『藍染』からインスピレーションされた今回のコレクション。

フィールドでのマルチなレイヤリングを可能にするプロダクトをラインナップ。〈アークテリクス〉を知り抜いたビームスだからこそのこだわりは、“Boro Blue”のロゴ、ジャケット右上腕のビッグバード、フロントジッパーのダブルジップ仕様など、細かなディテールが満載です。

さらに、今回のメインビジュアルには世界クラスのクライマーであり、〈アークテリクス〉グローバル契約アスリートの『ASHIMA SHIRAISHI(白石 阿島)』を起用。

様々なアウトドアクティビティに対応可能な機能が詰め込まれた『BETA JACKET』

GORE-TEXの特徴でもある優れた耐久性・防水透湿性・防風性のプロテクションに加え、軽量で柔らかくしなやかな着心地と、着用時の静音性が特徴の『N30p 3L GORE-TEX fabric with GORE C-KNIT™ backer technology』を採用。

- サイズ:S(ウィメンズ)

- カラー:Boro Blue

- 素材:N30p 3L Gore-tex with C-knit backer technology

※送料節約の為、小さく折りたたんで発送します。

※必要な画像等ご希望ありましたら、コメント下さい(^^)

#アークテリクス

#ビームス

#マウンテンパーカ

#ベータ ジャケット

#ゴアテックス

#ハイキング

#登山

#タウンユース

#コラボ

#クライミング

#シップス

#トゥモローランド

#ジャーナルスタンダード

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

