収納方式···折りたたみ式

ネイタルデザイン ヘリノックス CHAIR ONE ND1 CAMO

使用人数···1人

ヘリノックス✖️ノルディスクのチェアワン

ロッキングフット付き

チェアワンはキャンプで使用2回とコンクリート上で一回

あとは倉庫にて保管

ロッキングフットは外で一回装着と部屋で3回ほど装着

これからの季節、アウトドアでぜひ!

値下げ交渉可能です。

商品の情報 ブランド ヘリノックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

