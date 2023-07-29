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第一ネット ミカエラフレイ 極美品 イヤリング エマイユ ヴィンテージ ゴールドカラー イヤリング

商品の説明

極美品 ミカエラフレイ MICHAELA FREY イヤリング ゴールドカラー ヴィンテージ エマイユ コスチュームジュエリー
ローズクォーツ桜カット　ルビー　K18YG　ジュエリーイヤリング

アンティーク　イヤリング美品（778）
MICHAELA FREY
シャネル マトラッセ イヤリング　ブランド
ミカエラフレイ
7129★ シャネル フェイクパール イヤリング
イヤリング
artida oud アルディーダウード◼️eden ティアドロップス イヤリング
ゴールドカラー
お値下げ　シャネルCHANEL イヤリング　パール　94A ヴィンテージ
付属品:無し
CHANEL(シャネル) イヤリング 94年製

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chanel シェル　イヤリング　ピアス　クリスマスギフト　非売品

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金・土・日・祝日の発送は行っておりません。

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商品の情報

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極美品 ミカエラフレイ MICHAELA FREY イヤリング ゴールドカラー ヴィンテージ エマイユ コスチュームジュエリーMICHAELA FREYミカエラフレイイヤリングゴールドカラー付属品:無しヴィンテージ品です。細かな薄傷スレがございますが、特筆すべき目立つダメージ無く美品です。--------------------------------------- できるだけ分かりやすい状態説明や、 写真を心がけておりますが、 細かなスレ・傷の見落としがある場合がございます。 細部まで気になる方は、ご遠慮ください。金・土・日・祝日の発送は行っておりません。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

第一ネット ミカエラフレイ 極美品 イヤリング エマイユ ヴィンテージ ゴールドカラー イヤリング

7分钟前

第一ネット ミカエラフレイ 極美品 イヤリング エマイユ ヴィンテージ ゴールドカラー イヤリング

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ミカエラフレイ の買取【ブランディア】 (1ページ目)

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