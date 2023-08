※ミコアメリ、Rady、cherimi、ミシェルマカロン、EmiriaWiz、riendaなど多数出品しておりますのでご覧ください♡

※公式サイト完売商品

※2日以内に発送致します♡♡

▪︎ミシェルマカロン michellMacaron

シフォンドッキングツイードワンピース

フリーサイズ F

お腹周りや二の腕部分はゆとりがあり着やすいです(*^^*)

定価 ¥12,000- 送料込で¥12,540-

※めちゃくちゃ可愛くて出品迷ってるためお値下げは考えておりません。

生地もしっかりしていて、ゆとりもありますしツイード生地ですが突っ張る感じもなく着やすいです(*^^*)

クリスマスデートや記念日などデートにもとてもおすすめな1着です♡

◽︎商品説明

今っぽいマーメイドシルエットのドッキングワンピース♡

レイヤード風なので、この一着でコーデが完成するのも嬉しいポイント◎

デートやお出かけにもおすすめの一着です♡

【ディテール】

ファスナー:有(バック)

裏地:有

生地の透け感:無

ポケット:無

その他:ウエストベルト付き

カラー···ブラック

柄・デザイン···チェック

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミシェルマカロン 商品の状態 新品、未使用

